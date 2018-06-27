Моуринью высказал свои мысли по поводу матча Сербия — Бразилия

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением насчёт матча третьего тура группового этапа мундиаля между сборными Сербии и Бразилии.

«Мне нравится Неманья Матич, который играет у меня в «Манчестер Юнайтед». У меня с ним фантастические отношения, но Неманья нуждается в выходных, он, возможно, один из тех моих игроков, которым нужен отдых. Он должен поехать домой, должен проиграть этот матч. Если говорить серьёзно, то я думаю, что Сербия даст бой Бразилии. Сербия — сильная команда физически и тактически, имеет опыт, у них есть немного той сумасшедшей эмоциональной игры, которая иногда приводит игроков и команды к лучшему уровню из выступлений. Бразилия, очевидно, всегда будет Бразилией с её прекрасными игроками. Я думаю, это будет невероятный и эмоциональный матч. Думаю, что Сербия сможет создать проблемы», — заявил Моуринью RT.

Матч Мексика — Швеция пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 21:00 мск.

Ранее Моуринью поделился ожиданиями от матча Мексика — Швеция.