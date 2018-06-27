Моуринью поделился ожиданиями от матча Мексика — Швеция

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением насчёт матча третьего тура группового этапа мундиаля между сборными Мексики и Швеции.

«В этом определённом матче всё зависит от того, ради чего играют команды. Опять два коллектива, очень противоречивых в своей организации и своих характеристиках. Я видел Швецию много раз на протяжении отборочного этапа. Они знают, как играть тактически, как быть командой, не имея в составе суперкреативных игроков. Мексиканцы, наоборот, креативны, быстры и динамичны. У них есть забавный способ играть в атакующий футбол. Поэтому я думаю, что это может стать интересным противостоянием идей», — заявил Моуринью RT.

Матч Мексика — Швеция пройдёт 27 июня в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск.

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