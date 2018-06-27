Марадона был госпитализирован после матча Аргентина — Нигерия

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован после матча между сборными Аргентины и Нигерии на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает The Independent.

57-летнему Марадоне стало плохо на стадионе в Санкт-Петербурге, после чего к нему подоспели медицинские работники и доставили его в больницу.

ATENCIÓN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy — Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 июня 2018 г.

Как сообщает журналист Даниэль Аркуччи, у Марадоны понизилось давление. В настоящий момент его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что Марадоне стало плохо после матча между Аргентиной и Нигерией на ЧМ-2018.