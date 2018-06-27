Месси о победе над Нигерией на ЧМ-2018: мы настрадались сегодня

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над национальной командой Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Была сбалансированная игра. Мы контролировали мяч в первом тайме, старались создавать моменты даже после того, как повели», — приводит слова Месси РИА Новости.

По словам аргентинца, его команда думала, что второй тайм сложится таким же образом, однако нигерийцы смогли сравнять счёт.

«Тут время для нас полетело. Мы атаковали, изо всех сил старались забить второй мяч, и в конце концов это получилось. Мы настрадались сегодня», — подчеркнул Месси.

Он добавил, что Аргентина не очень хорошо провела первые два матча на мировом первенстве, поэтому в третьей игре на кону стояло всё.

«Нас просто отпустило после гола Рохо. Знали, что нас ждёт тяжёлый вечер. Было трудно, но мы прошли дальше», — подытожил Месси.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком матча Нигерия — Аргентина.