Президент Аргентины поблагодарил Рохо за победный мяч в матче с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил защитника сборной страны по футболу Маркоса Рохо за победный гол в матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Нигерии.

«Спасибо, парни! Я тебя очень сильно люблю, Рохо, дорогой!» — написал Макри в Twitter.

Победа в матче с Нигерией позволила сборной Аргентины выйти в плей-офф мирового первенства.

Ранее сообщалось, что легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне стало плохо после матча между Аргентиной и Нигерией на ЧМ-2018.