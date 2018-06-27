ЧМ-2018 по футболу повторил рекорд по количеству реализованных пенальти

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в России, повторил рекорд мундиаля 1998 года по количеству реализованных пенальти.

Об этом сообщает Opta.

Отмечается, что полузащитник сборной Исландии Гилфи Тор Сигурдссон на 76-й минуте матча с Хорватией реализовал 17-й пенальти на чемпионате мира в России.

На мировом первенстве 1998 года во Франции было забито 17 голов с одиннадцатиметровой отметки.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился мнением о возможной победе его команды на ЧМ-2018.