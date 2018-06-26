Тренер сборной Хорватии по футболу Далич поделился мнением о возможной победе команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич ответил на вопрос, сможет ли его команда стать чемпионом мира.

«Это вопрос преждевременный. Но результаты игр в группе нужно забыть прямо сейчас, самое главное впереди. Сначала нам надо превзойти Данию. Мы достойно представляем свою страну на мундиале, и это очень приятно», — сказал Далич на пресс-конференции.

Он отметил, что во встрече с Исландией его расстроил пропущенный гол.

«В некоторых ситуациях нам повезло. Вратарь сегодня спасал, без сомнения, в целом игра обороны меня устроила. В Хорватии никто не ожидал, что мы наберём девять очков на групповом этапе, но мы сделали это», — добавил Далич.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон пожал руки пятерым журналистам после пресс-конференции.