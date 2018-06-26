Тренер сборной Исландии по футболу Хадльгримссон пожал руки пятерым журналистам после пресс-конференции

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон пожал руки пятерым журналистам после пресс-конференции по окончании матча его команды с Хорватией в рамках чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Кроме того, он потрепал по голове российского журналиста.

Ранее Хадльгримссон прокомментировал поражение от Хорватии в матче ЧМ-2018.