Тренер сборной Исландии по футболу Хадльгримссон прокомментировал поражение от Хорватии в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Хорватии.

«Я хотел бы поздравить Хорватию. Они проводят фантастический турнир, если судить не только по счёту, но и по содержанию. Вы всё видели сами. У нас были возможности забить, но я благодарен своим парням за то, что они не сдались и не сложили руки после пропущенных мячей. Стоит их похвалить, они боролись и цеплялись за последние шансы, но соперник был очень силён. В концовке мы рисковали, поэтому и пропустили. Но разве можно из-за этого расстраиваться. Тем не менее, я сейчас раздосадован», — сказал Хадльгримссон.

Он отметил, что на параллельной встрече между сборными Аргентины и Нигерии присутствовал представитель исландской команды.

«Мы знали, что должны забить и тогда можем продолжить путь. Возможно, нас подкосил первый мяч и команда не до конца вышла из шока», — добавил Хадльгримссон.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель заявил, что Ростов-на-Дону останется в сердцах футболистов команды.