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Бадель: Ростов-на-Дону останется в сердцах футболистов сборной Хорватии

26 июня 2018, 23:29

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель поделился впечатлениями от Ростова-на-Дону, в котором его команда одержала победу над Исландией в матче чемпионата мира 2018 года.

«Впечатления потрясающие, особенно после победы. Стадион, город — всё прекрасно, тем более мы выиграли три матча из трёх в группе. Ростов останется в наших сердцах», — сказал Бадель.

Он также поделился мнением о сопернике Хорватии по матчу 1/8 финала мундиаля — национальной команде Дании.

«Сложно оценивать следующего соперника, потому что мы не видели его в деле. Завтра начнём готовиться. Знаем, что ребята сыграли достойно с французами, не позволили им забить, это заслуживает уважения», — отметил Бадель.

По его словам, каждый член хорватской команды может гордиться тем, что играет на высоком уровне.

«Когда играется столь длинный турнир, важно знать, что тебе есть на кого из партнёров положиться и что вы все заодно», — добавил Бадель.

Ранее сообщалось, что хорват Бадель признан лучшим игроком матча с Исландией на ЧМ-2018.


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