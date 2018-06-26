В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Исландии со счётом 2:1.

Первый гол забил хорват Милан Бадель на 53-й минуте. Исландцы ответили точным ударом Гилфи Тора Сигурдссона с одиннадцатиметровой отметки (76-я минута). Победу подопечным Златко Далича принёс мяч Ивана Перишича на 90-й минуте.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Исландия — Хорватия

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Исландия — Хорватия на «Ростов Арене» прошёл с аншлагом.