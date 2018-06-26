Матч ЧМ-2018 Исландия — Хорватия на «Ростов Арене» проходит с аншлагом

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии на «Ростов Арене» проходит с аншлагом.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На встрече присутствуют 43 472 зрителя. Это максимальная вместимость стадиона в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что порядка 200 человек собрались у отеля в Ростове, чтобы проводить сборную Хорватии на матч ЧМ-2018 с Исландией.