Порядка 200 человек собрались у отеля в Ростове, чтобы проводить сборную Хорватии на матч ЧМ-2018 с Исландией

Порядка 200 человек собрались у отеля в Ростове-на-Дону, чтобы проводить сборную Хорватии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Исландии.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Отмечается, что большинство пришедших поддержать Хорватию — россияне.

Матч Исландия — Хорватия состоится 26 июня. Начало — в 21:00.

Ранее стало известно, что Аргентина оштрафована за драку болельщиков на матче ЧМ по футболу с Хорватией.