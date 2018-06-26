Аргентина оштрафована за драку болельщиков на матче ЧМ по футболу с Хорватией

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) оштрафована на 105 тыс. швейцарских франков за драку болельщиков на матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Хорватии.

Аргентинские болельщики избили хорвата в подтрибунном помещении во время проигранного сборной Аргентины матча. AFA также получила наказание за бросание посторонних предметов на поле и оскорбительные песни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Хорватская сторона понесла наказание в виде 13 тыс. швейцарских франков за участие болельщиков в драках и за бросание посторонних предметов.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич призвала российские власти депортировать аргентинских болельщиков, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.