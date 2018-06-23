В Аргентине призвали депортировать болельщиков за драку на ЧМ-2018

Правительство Аргентины призвало Россию депортировать аргентинских болельщиков, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это четыре идентифицированных на видео хулигана, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их депортировать» — написала она в Twitter.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой несколько аргентинцев избивают болельщика из Хорватии.

21 июня сборная Хорватии по футболу нанесла разгромное поражение национальной команде Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хорватов.