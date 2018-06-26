В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нигерии со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 14-й минуте. На 51-й полузащитник нигерийцев Виктор Мозес сравнял счёт, реализовав одиннадцатиметровый удар. Победу южноамериканцам принёс мяч Маркоса Рохо на 86-й минуте.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Нигерия — Аргентина

Ранее сообщалось, что гол Месси стал сотым на ЧМ-2018.