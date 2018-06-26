Каспер Шмейхель прокомментировал выход сборной Дании в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился эмоциями от выхода национальной команды своей страны в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

В заключительном матче группового этапа Дания сыграла вничью с Францией со счётом 0:0 и обеспечила себе второе место в квартете С.

«На мой взгляд, сегодня систему VAR нужно было использовать, чтобы назначить два пенальти в нашу пользу. Я не поклонник видеоповторов. Скорее всего, дальше мы сыграем с Хорватией, но давайте дождёмся итогов. Сегодня мы рады своему результату, рады выходу в плей-офф», — сказал Шмейхель в беседе с корреспондентом RT.

Ранее тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф ЧМ-2018 по футболу.