Тренер сборной Франции Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Начнётся плей-офф, через пару часов узнаем, кто будет нашим соперником. Мы приехали сюда с большими ожиданиями, было сложно, но мы вышли из группы. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дешама РИА Новости.

Специалист отметил, что первый матч на турнире с Австралией получился хуже, чем вторая встреча с Перу. По его мнению, в игре с Данией команда тоже была организованна.

«Мы могли, возможно, сделать больше, но не нужно на этом зацикливаться. Всем сложно — посмотрите на Аргентину, на Германию. Мы реалисты, достигаем целей, которые возможны. Улучшать есть что», — добавил Дешам.

Ранее сообщалось, что матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей.