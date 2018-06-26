Сборная Аргентины на матч с Нигерией выпустила самый возрастной состав в истории команды на ЧМ по футболу

Сборная Аргентины по футболу выпустила на матч с национальной командой Нигерии свой самый возрастной состав в истории чемпионатов мира.

Об этом сообщает Opta.

Средний возраст 11 футболистов, которые вышли на поле с первых минут встречи, составил 30 лет 189 дней.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч ЧМ-2018.