Сборные Исландии и Хорватии определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Исландии и Хорватии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча между командами состоится 26 июня в Ростове-на-Дону. Начало — в 21:00 мск.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч ЧМ-2018.