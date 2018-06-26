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Тренер сборной Сербии по футболу Крстаич: на ЧМ в братской стране мы играем как дома
26 июня 2018, 20:10
/ Reuters
Главный тренер сборной Сербии по футболу Младен Крстаич перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Бразилии рассказал о поддержке россиян.
«В России у нас полное ощущение, что мы играем в Сербии. Россия — наша братская страна, и сербские болельщики, и журналисты, и игроки — все это чувствуют, все чувствуют поддержку россиян», — приводит слова Крстаича РИА Новости.
Специалист отметил, что его команда будет играть против футбольной супердержавы, однако не собирается сдаваться и проявит характер.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что его команде удастся нейтрализовать Сербию в матче ЧМ-2018.
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