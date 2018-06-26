Тите считает, что сборной Бразилии удастся нейтрализовать Сербию в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России против национальной команды Сербии.

«Безусловно, сербы хороши в верховой борьбе, их техника также на высоком уровне, однако мы способны нейтрализовать их лучшие качества без нарушения правил», — приводит слова Тите ТАСС.

Специалист отметил, что футболисты сборной Сербии являются более высокими. По его мнению, это может помочь соперникам при розыгрыше стандартных положений.

«В других аспектах мы лучше», — добавил Тите.

Матч Сербия — Бразилия состоится 27 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Борьбу за выход в плей-офф из группы Е продолжают сборные Бразилии (4 очка), Швейцарии (4 очка) и Сербии (3 очка). Команда Коста-Рики лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Эрик Кантона призвал сборную Бразилии вести себя мужественно.