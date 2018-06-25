Кантона призвал сборную Бразилии вести себя мужественно

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона обратился к национальной команде Бразилии.

«Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слёз. Никакого нарциссизма. Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона под опубликованной в Instagram фотографией легенды бразильского футбола Сократеса.

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona) 24 Июн 2018 в 10:55 PDT

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