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Неймар рассказал, почему заплакал после матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, почему заплакал после матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Коста-Рики.
«Не все знают, через что я прошёл, чтобы оказаться здесь. Мои слёзы — это слёзы радости, преодоления и воли к победе», — написал Неймар в Instagram.
Бразилец отметил, что ему никогда не было просто в жизни.
«Мечта остаётся... Не мечта, а цель!» — добавил Неймар.
Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO ! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA. . . . 📷 @nogueirafoto
Встреча между сборными Бразилии и Коста-Рики завершилась победой команды Неймара со счётом 2:0. Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.
Ранее сообщалось, что Неймар стал автором самого позднего гола в основное время в истории ЧМ.