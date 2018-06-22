Неймар рассказал, почему заплакал после матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, почему заплакал после матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Коста-Рики.

«Не все знают, через что я прошёл, чтобы оказаться здесь. Мои слёзы — это слёзы радости, преодоления и воли к победе», — написал Неймар в Instagram.

Бразилец отметил, что ему никогда не было просто в жизни.

«Мечта остаётся... Не мечта, а цель!» — добавил Неймар.

Встреча между сборными Бразилии и Коста-Рики завершилась победой команды Неймара со счётом 2:0. Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что Неймар стал автором самого позднего гола в основное время в истории ЧМ.