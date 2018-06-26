Канте признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Дания — Франция

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Дании.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Канте появился на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут матча.

Ранее сообщалось, что матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей.