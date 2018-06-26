Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Дания — Франция

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборные Дании и Франции сыграли вничью — 0:0.

На протяжении матча французы нанесли 11 ударов по воротам Каспера Шмейхеля (четыре — в створ), в то время как скандинавы совершили в общей сложности пять ударов (один — в створ).

При этом сборная Франции владела мячом 62% игрового времени, и игроки совершили 668 передач, что в два раза больше, чем у датчан (305).

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Франция — Дания

Ранее сообщалось, что матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей.