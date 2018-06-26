В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Перу одержала победу над национальной командой Австралии со счётом 2:0.

На 18-й минуте встречи Андре Карилльо вывел свою команду вперёд, замкнув подачу Паоло Герреро с фланга ударом в дальний нижний угол ворот австралийцев.

Уже во втором тайме (50-я минута) Герреро удвоил преимущество перуанцев после паса Кристиана Куэвы.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Австралия — Перу

Ранее сообщалось, что сборная Перу победила в матче ЧМ впервые за 40 лет.