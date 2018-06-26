Аббас посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным

Лидер Палестины Махмуд Аббас намерен приехать в Москву 13 июля на встречу с российским президентом Владимиром Путиным и на финал чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

«Он прибудет 13 июля. Сегодня в его расписании два главных пункта — это принятие участия в финале чемпионата мира и встреча с президентом Владимиром Путиным», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, встреча Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве крайне маловероятна на фоне кризиса вокруг Иерусалима.

Ранее сообщалось, что Махмуд Аббас получил приглашение Путина посетить Россию и посмотреть финал ЧМ-2018.