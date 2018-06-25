Аббас получил приглашение Путина посетить Россию и посмотреть финал ЧМ-2018

Лидер Палестины Махмуд Аббас получил приглашение российского президента Владимира Путина посетить Россию и посмотреть финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил глава Федерации футбола Палестины Джабриль ар-Руджуб.

«Президент Палестины Махмуд Аббас примет приглашение своего российского коллеги. Президенты встретятся... чтобы обсудить двусторонние отношения стран и последние события в области политики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что принцесса Японии Хисако Такамадо посетила матч между сборными Японии и Колумбии, который прошёл в Саранске.