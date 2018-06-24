Японская принцесса назвала прекрасной организацию ЧМ-2018 по футболу

Принцесса Японии Хисако Такамадо поделилась мнением об организации чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Такамадо посетила матч между сборными Японии и Колумбии, который прошёл в Саранске 19 июня. 24 июня японская национальная команда сыграет с Сенегалом свой второй матч на турнире.

«Не только результат чемпионата, но и укрепление связей через ЧМ очень важно. Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира», — приводит слова Такамадо РИА Новости.

Японская принцесса отметила, что её очень тепло принимали в разных городах России.

«Мне дали хорошие возможности узнать культуру и историю каждого города», — добавила она.

Ранее сообщалось, что японская принцесса подарила свердловским чиновникам лук и стрелы.