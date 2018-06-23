Японская принцесса подарила свердловским чиновникам лук и стрелы

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Японская принцесса Хисако Такамадо, прибывшая с визитом в Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы. Об этом сообщает ТАСС.
Японская принцесса подарила свердловским чиновникам лук и стрелы
  • ©Yohei Osada
  • globallookpress.com

Подарок от принцессы получили министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-губернатор Павел Креков и глава екатеринбургского отделения общества «Россия — Япония» Вадим Занин.

«Я очень рада, что смогла сегодня присутствовать в Екатеринбурге на российско-японском мероприятии по кюдо; я вижу много знакомых лиц, мы встречались на семинаре по кюдо в Японии», — заявила принцесса.

Она отметила, что японские боевые искусства очень популярны по всему миру.

«Однако у кюдо есть одна важная особенность: здесь нет партнёра, всё происходит внутри самого человека», — рассказала принцесса, описывая традиционное японское искусство стрельбы из лука.

Она также выразила надежду, что подобные международные мероприятия получат развитие. 

Ранее сообщалось, что принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Россию поддержать свою национальную сборную на чемпионате мира по футболу.

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