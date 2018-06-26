Главный тренер сборной Швеции заявил, что система VAR на ЧМ-2018 нуждается в доработке

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR), используемая на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, нуждается в доработке.

«Я позитивно отношусь к VAR, она помогает принимать верные решения, но в нашем матче с командой Германии в эпизоде с неназначенным пенальти судья не воспользовался VAR, когда, казалось, это было необходимо, я был этому очень удивлён. Систему нужно дорабатывать», — приводит слова Андерссона ТАСС.

Сборная Швеции проиграла Германии со счётом 1:2, но сохранила шансы на выход в плей-офф. Следующим соперником шведов станет команда Мексики. Матч состоится 27 июня.

Ранее Гари Линекер заявил, что система VAR делает футбол драматичнее.