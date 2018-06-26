Линекер: система VAR делает футбол драматичнее

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) делает футбол более драматичным.

«Мне нравится VAR. Вот, я сказал это. VAR делает спокойные игры более драматичными. Это улучшает большинство судейских решений (хотя человеческий фактор всё ещё присутствует). Это даёт повод для обсуждений и раздражает, например, Алана Ширера. Но хотя бы больше нет споров в очевидных ситуациях», — написал Линекер в своём Twitter.

Впервые видеоповторы в рамках чемпионатов мира были применены на проходящем в России мундиале.

Ранее легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель выразил недовольство работой парагвайского арбитра Энрике Касереса, обслуживавшего матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Ирана и Португалии.