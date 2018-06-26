Нападающий сборной Уругвая рассказал, что не удивило его в матче с Россией на ЧМ-2018

Нападающий сборной Уругвая Кристиан Стуани рассказал, что не удивило его в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой России.

«С российской командой очень тяжело играть, она выглядит очень организованно во всех линиях, нет серьёзных провалов», — приводит слова Стуани «Газета.Ru».

Он отметил, что было интересно противостоять такому сопернику, как сборная России.

«Хотя, честно говоря, меня не особо удивило, что Уругваю удалось создать столько моментов. Мы изначально настраивались на то, что будет нелегко и что нужно выполнить свою работу на максимум», — добавил форвард.

Сборная Уругвая обыграла Россию со счётом 3:0. Обе команды досрочно пробились в плей-офф, где сыграют с Португалией и Испанией соответственно.

Ранее Лукас Торрейра заявил, что рад победе Уругвая над Россией в матче ЧМ-2018.