Торрейра заявил, что рад победе Уругвая над Россией в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной Уругвая по футболу Лукас Торрейра поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Было действительно сложно, но нам удалось взять встречу под свой контроль. Очень рад такой победе над Россией: ведь эта команда играет у себя дома», — приводит слова Торрейры «Газета.Ru».

Он также признался, что матч с Россией для него особенно важен из-за выхода на поле в стартовом составе национальной команды.

«Здорово, что в этой встрече команда победила и финишировала на первом месте в группе», — подытожил хавбек.

Сборная Уругвая обыграла Россию со счётом 3:0. Обе команды досрочно пробились в плей-офф, где сыграют с Португалией и Испанией соответственно.

Ранее Денис Черышев высказался о своём автоголе в матче ЧМ-2018 Уругвай — Россия.