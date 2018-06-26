Черышев высказался о своём автоголе в матче ЧМ-2018 Уругвай — Россия

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал свой автогол в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Уругваем.

«Я пытался заблокировать удар Диего Лаксальта. Намеренно встал перед ним, и он в меня попал, но рикошетом мяч залетел в ворота — вот и всё. Бывает. Это футбол, это игра, и такое здесь случается. Надеюсь, что в следующих матчах я забью в чужие ворота или помогу отличиться кому-то другому», — приводит слова Черышева «Газета.Ru».

Российская команда уступила Уругваю со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что сборная Россия сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.