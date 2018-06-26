Сборные Австралии и Перу определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Австралии и Перу на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч Австралия — Перу состоится 26 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 17:00.

Ранее главный тренер сборной Перу рассказал о состоянии здоровья Джефферсона Фарфана.