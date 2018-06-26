В сборной России сообщили о состоянии здоровья игроков после матча ЧМ-2018 с Уругваем

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о состоянии здоровья игроков после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Уругвая.

«После игры с Уругваем травмированных нет. Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями. Тренировку пропустит Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой», — говорится в сообщении.

Российская команда уступила Уругваю со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.