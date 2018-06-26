Гарифуллина рассказала, какой матч ЧМ-2018 ей удалось посетить

Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина рассказала, какой матч чемпионата мира по футболу 2018 года в России ей удалось посетить.

«Я пошла на матч в Казани. Играли Испания и Иран. Мне очень понравилась игра, и я была удивлена, как хорошо играл Иран. Потому что я как-то изначально была за Испанию, но потом поняла, что, по-моему, я буду просто за красивую игру», — рассказала Гарифуллина RT.

Матч Испания — Иран завершился победой пиренейцев со счётом 1:0.

Ранее Гарифуллина рассказала, какая команда может выиграть ЧМ-2018.