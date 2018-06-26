Оперная певица Гарифуллина рассказала, какая команда может выиграть ЧМ-2018

Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина рассказала, какая команда, по её мнению, станет победителем чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Это может знать, наверное, только Всевышний. Я, конечно же, хотела бы, чтобы Россия выиграла. И всеми мыслями за это. И желаю им большой удачи, они молодцы, здорово себя проявили на самом открытии, на первом матче. Я надеюсь, что это наш дуэт с Робби Уильямсом так поддержал команду и послал положительную энергию», — рассказала Гарифуллина RT.

Она отметила, что из-за напряжённого графика ей не удаётся следить за каждой игрой национальной команды.

«Могу только, конечно же, желать удачи нашей команде. Естественно, я за Россию. И очень-очень хочется, надеюсь, что всё замечательно сложится», — добавила певица.

Ранее Гарифуллина рассказала, кого, кроме сборной России, поддерживает на ЧМ-2018.