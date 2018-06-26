Гарифуллина рассказала, кого, кроме сборной России, поддерживает на ЧМ-2018

Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина рассказала, какие команды, кроме сборной России, поддерживает на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Сейчас, наверное, меня все российские болельщики будут ругать, но, когда я жила в Германии, была студенткой в Нюрнберге, я болела за сборную Германии. Потому что атмосфера сопутствовала тому, что ты болеешь за ту команду, за ту страну, в которой живёшь. И как раз тогда проходил чемпионат мира», — рассказала Гарифуллина RT.

Сборная России пробилась в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Немецкая команда ещё не гарантировала себе участие в плей-офф.

Ранее Гарифуллина рассказала о своём выступлении на церемонии открытия ЧМ-2018.