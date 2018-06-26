Новости
Гарифуллина рассказала, кого, кроме сборной России, поддерживает на ЧМ-2018
26 июня 2018, 14:44
/ globallookpress.com
Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина рассказала, какие команды, кроме сборной России, поддерживает на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Сейчас, наверное, меня все российские болельщики будут ругать, но, когда я жила в Германии, была студенткой в Нюрнберге, я болела за сборную Германии. Потому что атмосфера сопутствовала тому, что ты болеешь за ту команду, за ту страну, в которой живёшь. И как раз тогда проходил чемпионат мира», — рассказала Гарифуллина RT.
Сборная России пробилась в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Немецкая команда ещё не гарантировала себе участие в плей-офф.
Ранее Гарифуллина рассказала о своём выступлении на церемонии открытия ЧМ-2018.
Болельщики датской сборной собрались на Манежной площади перед матчем с Францией
26 июня 2018, 16:03
Сборная Англии провела пресс-конференцию
26 июня 2018, 15:37
«Отец страстно поддерживал футбольную сборную»: сын самого известного бразильского болельщика
26 июня 2018, 13:09
Анонс 13-го дня ЧМ-2018 по футболу
26 июня 2018, 11:38
Футболисты сборной России прокомментировали первое поражение на ЧМ-2018
26 июня 2018, 09:20
Околоспортивные события 12-го дня ЧМ-2018
26 июня 2018, 07:35
Что говорили тренеры Исландии и Хорватии перед игрой в Ростове
26 июня 2018, 03:17
Итоги 12-го дня ЧМ-2018 по футболу
26 июня 2018, 01:55
Главные моменты матчей 12-го дня ЧМ-2018
26 июня 2018, 01:46
Околофутбольные события 12-го дня ЧМ
26 июня 2018, 00:26
Марокко и Испания не смогли определить победителя в матче ЧМ-2018 по футболу
25 июня 2018, 23:00
Португалия сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу
25 июня 2018, 22:55
Самая красивая болельщица сборной РФ: Я верю, что мы будем первые
25 июня 2018, 22:19
Черчесов о поражении от Уругвая на ЧМ-2018
25 июня 2018, 22:00
«Мы довольны» — Павел Колобков о ЧМ-2018 в интервью RT
25 июня 2018, 21:23
Сборная России проиграла Уругваю в матче группового этапа ЧМ-2018
25 июня 2018, 20:36
Как Россия проиграла Уругваю на ЧМ-2018
25 июня 2018, 19:38
Саудовская Аравия одержала волевую победу над Египтом в последнем матче на ЧМ-2018
25 июня 2018, 19:02
Сборная России стала второй в группе после поражения от Уругвая на ЧМ-2018
25 июня 2018, 19:01
Пломбир, матрёшки и никакой тёплой одежды! — иранская болельщица о России
25 июня 2018, 17:55
Павел Колобков и глава Минспорта Уругвая Фернандо Касерес провели пресс-конференцию в Самаре
25 июня 2018, 13:20
Турнирные расклады перед последними матчами группового этапа ЧМ-2018
25 июня 2018, 13:00
Анонс 12-го игрового дня ЧМ-2018
25 июня 2018, 10:57
Итоги 11-го дня ЧМ-2018
25 июня 2018, 01:42
Сборная Польши крупно уступила Колумбии на чемпионате мира по футболу
25 июня 2018, 01:14
Самые яркие моменты матчей 11-го дня ЧМ-2018 по футболу
25 июня 2018, 01:01
Околофутбольные события 11-го дня ЧМ в России
24 июня 2018, 23:34
Польша проиграла Колумбии и лишилась шансов выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу
24 июня 2018, 23:09
События 11-го дня ЧМ-2018
24 июня 2018, 22:18
Болельщик — автор мема про Россию побывал в эфире RT
24 июня 2018, 21:37
Япония поделила очки с Сенегалом на ЧМ-2018 по футболу
24 июня 2018, 19:55
«RT — офигенна»: бразильский болельщик «повторил» мем про Россию
24 июня 2018, 17:46
Что говорили Черчесов и Смолов перед матчем ЧМ-2018 с Уругваем
24 июня 2018, 17:35
Сборная Англии разгромила Панаму со счётом 6:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2018
24 июня 2018, 16:56
ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков за поведение на матче с Сербией
24 июня 2018, 14:29
Анонс 11-го игрового дня ЧМ-2018
24 июня 2018, 12:30
В Петербурге открылась выставка портретов мировых звёзд футбола
24 июня 2018, 11:55
Что говорили после волевой победы Германии в матче со Швецией на ЧМ-2018
24 июня 2018, 09:36
Германия в меньшинстве обыграла Швецию и продолжила борьбу за выход в плей-офф ЧМ-2018
24 июня 2018, 01:20
Самые яркие моменты матчей десятого дня ЧМ-2018
24 июня 2018, 00:16