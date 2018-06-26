Оперная певица Гарифуллина рассказала о своём выступлении на церемонии открытия ЧМ-2018

Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина поделилась впечатлениями от выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Миллионы артистов во всем мире мечтают просто спеть на открытии. И это также была моя мечта с самого детства. Потому что я люблю футбол. И, конечно же, во всем мире, для каждой страны чемпионат мира — это такое долгожданное и самое важное, наверное, событие», — рассказала Гарифуллина RT.

Она отметила, что выступление прошло настолько быстро, что покинув сцену она не могла понять, что произошло, и действительно ли это случилось.

«За месяц мне позвонили и предложили, ФИФА позвонили, предложили открывать чемпионат, и с Робби Уильямсом. Вау! Супер, конечно! И месяц я готовилась. Я заказывала платье. И песню, учила, и полюбила её очень-очень сильно. Когда выходила на стадион — это, конечно было, действительно, волнительно. То есть, не стоя уже с Робби. Там ты уже, в этой атмосфере, уже просто наслаждаешься этим моментом, дуэтом, и выступлением. А самое сильное волнение было, конечно, до выхода на стадион», — добавила певица.

Церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу прошло 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее был представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018 в России.