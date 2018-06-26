Представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Adidas представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира 2018 года в России — Telstar Мечта.

«Мечта» имеет ту же конструкцию, что и Telstar 18 (мяч, который использовался во время группового этапа), но получил новую расцветку. Новый мяч имеет ярко-красную окраску, символизирующую цвета страны — организатора ЧМ и накал страстей в матчах на стадии плей-офф.

«Разрабатывая Telstar Мечта, мы сохранили те же инновационные дизайнерские элементы, что и с Telstar 18, и переосмыслили их, создав мяч, который идеально отражает невероятное давление и в то же время все те возможности, которые ощущают игроки во время игр стадии плей-офф чемпионата», — сказал вице-президент по продуктам Adidas Дин Локес.

Матчи плей-офф начнутся с 30 июня. Мяч Telstar Мечта будет использоваться во всех играх на вылет.

Ранее сообщалось, что 11-й игровой день чемпионата мира по футболу 2018 года в России стал самым результативным на турнире: в трёх матчах команды забили в общей сложности 14 мячей.