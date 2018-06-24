Впервые с 1990 года за один игровой день ЧМ по футболу было забито 14 мячей

Одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2018 года в России стал самым результативным на турнире — в трёх матчах команды забили в общей сложности 14 мячей.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, последний раз столь высокая результативность в рамках одного игрового дня ЧМ была зафиксирована на мундиале 1990 года в Италии.

В каждом из трёх поединков ЧМ-2018, состоявшихся в воскресенье, было забито не менее трёх мячей.

Сборная Англии разгромила команду Панамы со счётом 6:1, команды Японии и Сенегала сыграли вничью — 2:2, а сборная Польши потерпела поражение от Колумбии — 0:3.

Ранее сообщалось, что на матче ЧМ-2018 Польша — Колумбия был установлен рекорд результативности ЧМ-2018.