В МЧС предупредили о сильной жаре в день матча Исландия — Хорватия в Ростовской области

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что в некоторых районах региона температура воздуха в среду, 26 июня, в день матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии, может подняться до 38 °C.

«По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области переменная облачность... Температура воздуха ночью +18...+23 °C, по северу до +13 °C, днем +29...+34 °C, по югу и востоку до +38 °C», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением о матче между сборными Исландии и Хорватии.