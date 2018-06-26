Моуринью высказал мнение насчёт матча Исландия — Хорватия

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением насчёт матча третьего тура группового этапа ЧМ между сборными Исландии и Хорватии.

«Если бы обе команды за что-то боролись в этом матче, то это была бы настоящая битва. Обе знают, как сражаться на поле. Исландия больше делает упор на тактику и физику. Хорватия, в свою очередь, более опытная, лучше контролирует мяч из-за высокого уровня исполнителей. По моему мнению, обе сборные могут попасть даже в восьмёрку лучших на этом турнире. Так что нас ждёт хороший матч», — заявил Моуринью RT.

Матч Исландия — Хорватия пройдёт в Ростове-на-Дону 26 июня. Начало — в 21:00.

Ранее Моуринью поделился ожиданиями от матча Австралия — Перу.