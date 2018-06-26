Ибрагимович прокомментировал выступление сборной Швеции на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«В первых матчах я чувствовал, что могу играть лучше, чем они. И это чувство по-прежнему не покидает меня. Но иногда наступает момент, когда ты говоришь: «Пусть они делают свою работу и получают наслаждение», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Ибрагимович отметил, что, когда он пришёл в сборную в 2001 году, ему там были не рады.

«Я отличался от остальных. Но мне удалось справиться с трудностями и стать капитаном моей сборной. Ничего выше этого не бывает», — добавил форвард.

По итогам двух туров группового этапа сборная Швеции с тремя очками занимает третье место в группе F и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Следующим соперником шведов станет команда Мексики. Матч состоится 27 июня.

Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать футболиста сборной Швеции за несвоевременное прохождение допинг-теста.