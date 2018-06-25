ФИФА может наказать футболиста сборной Швеции за несвоевременное прохождение допинг-теста

Международная федерация футбола (ФИФА) может прибегнуть к санкциям в отношении нападающего сборной Швеции Маркуса Берга из-за несвоевременного прохождения допинг-теста.

Как сообщает 101 Great Goals, после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Германии представители ФИФА вызвали Берга на сдачу теста, однако футболист, вместо того чтобы отправиться на допинг-контроль, пошёл давать послематчевое интервью.

Отмечается, что после общения со СМИ швед сдал тест, который не показал наличия в его организме запрещённых препаратов, однако он может быть наказан на несвоевременную явку к допинг-офицерам, поскольку это является нарушением правил ФИФА.

Сборная Швеции проиграла Германии со счётом 2:1, пропустив гол в компенсированное арбитром время.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении представителей сборной Германии.