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Кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче ЧМ-2018 с Аргентиной
26 июня 2018, 13:59
Эрмитажный кот Ахилл дал свой прогноз на матч чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.
Во время ритуала предсказания Ахилл подошёл к миске возле флага Нигерии и съел оттуда корм, сообщает ТАСС. Победа выведет сборную Нигерии в 1/8 финала ЧМ-2018.
Кот Ахилл верно угадывал исход трёх матчей, проходивших в Санкт-Петербурге: Россия — Египет (3:1), Иран — Марокко (1:0) и Бразилия — Коста-Рика (2:0). Также он верно предсказал победителя матча открытия ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).
Матч Нигерия — Аргентина на стадионе «Санкт-Петербург Арена» начнётся в 21:00.
Ранее кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой Уругвая.
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