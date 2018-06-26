Кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче ЧМ-2018 с Аргентиной

Эрмитажный кот Ахилл дал свой прогноз на матч чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.

Во время ритуала предсказания Ахилл подошёл к миске возле флага Нигерии и съел оттуда корм, сообщает ТАСС. Победа выведет сборную Нигерии в 1/8 финала ЧМ-2018.

Кот Ахилл верно угадывал исход трёх матчей, проходивших в Санкт-Петербурге: Россия — Египет (3:1), Иран — Марокко (1:0) и Бразилия — Коста-Рика (2:0). Также он верно предсказал победителя матча открытия ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).

Матч Нигерия — Аргентина на стадионе «Санкт-Петербург Арена» начнётся в 21:00.

Ранее кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой Уругвая.