Кит Пузырь предрёк победу сборной России над Уругваем

Кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой Уругвая.

Об этом информирует портал «Юга.ру».

Как рассказали сотрудники дельфинария, несмотря на плотный график кита Пузыря, его тренеры нашли время провести церемонию выбора команды-победительницы матча Россия — Уругвай.

В бассейн Пузырю бросили мячи с флагами команд, он выбрал и принёс мяч с российским флагом.

Ранее Пузырь правильно предсказал победу России в матчах с командами Саудовской Аравии и Египта.

Предсказаниями результатов игры российской сборной также занимается кот Ахилл.